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Ввод торговых площадей в Москве вырос на 10% 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Ввод торговых площадей в Москве вырос на 10%
Фото: РИА Новости
Объем ввода торговых площадей в Москве за девять месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 148,7 тысячи квадратных метров, говорится сообщении консалтинговой компании CBRE.
"В третьем квартале 2019 года состоялось открытие ТЦ "Галеон" (GLA — 13,7 тысячи квадратных метров) и второй фазы ТЦ "Южный" (GLA — 20 тысяч квадратных метров). Всего с начала года открылось 148,7 тысячи квадратных метров торговых площадей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период предыдущего года — 135 тысяч квадратных метров", — уточняется в нем.
По данным компании, до конца года в Москве ожидается открытие еще десяти объектов с торговой составляющей. Суммарно к открытию заявлено около 220 тысяч квадратных метров торговых площадей — 60% совокупного объема, запланированного к открытию в 2019 году.
Уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы продолжил снижаться на фоне низкого объема нового ввода и по итогам третьего квартала составил 5,9%, отмечается в сообщении.
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