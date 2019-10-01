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Полиция Москвы подала иски к Навальному и Соболь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 5 часов назад
Полиция Москвы подала иски к Навальному и Соболь
Фото: ТАСС
Московская полиция подала в Симоновский суд Москвы иски к блогеру Алексею Навальному и Любови Соболь.
«Зарегистрировано два иска, истец — ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому — Георгий Албуров и Любовь Соболь», — сказали ТАСС в суде, не уточнив суть исковых требований.
В базе суда пока нет отметки о принятии иска к производству и даты слушаний.
Симоновский суд 21 октября рассмотрит иски от Московского метрополитена, ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» к соорганизаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля Георгию Албурову и Любови Соболь. Компании требуют с ответчиков компенсацию ущерба в размере около 4 млн рублей.
10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» на 1,2 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля, среди них Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов, Юлия Галямина. «Мосгортранс» просил взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере более 1,2 млн рублей.
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