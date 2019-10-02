В Москве взлетел спрос на аренду земли

Москве с начала года отмечен самый высокий спрос с 2014 года на земельные участки, право аренды которых реализуется на городских аукциона [, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов

"149 претендентов собрали аукционы по аренде городской земли с начала этого года. Это рекорд за последние пять лет. При этом анализ результатов торгов показывает, что интерес к выставляемым лотам увеличивается из года в год", — заявил Владимир Ефимов. К примеру, за аналогичный период прошлого года в торгах участвовали 53 предпринимателя, а в 2017 — 27 представителей инвестиционного рынка, добавил он.

Вместе с увеличением числа участников, усиливается и конкуренция. По итогам девяти месяцев средняя конкуренция на земельных торгах составляет 3,9 участника на лот. Годом ранее эта цифра была меньше — в среднем 1,8 претендента на один объект, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев

"Во многом такая тенденция объясняется увеличением количества предложений: наряду с небольшими участками под ИЖС город реализует землю под крупные коммерческие проекты –физкультурно-оздоровительные центры, гостиницы, производственные комплексы. Немаловажную роль играет информирование потенциальных инвесторов", — пояснил он.

По его словам, самая высокая борьба отмечается среди инвесторов, которые хотят возводить физкультурно-оздоровительные комплексы. Конкуренция на таких торгах достигала 12 инвесторов на лот. Здесь же зафиксировано и самое высокое превышение стартовых цен аренды. Например, итоговая цена аренды земельного участка под будущий спорткомплекс на Ореховом бульваре выросла в рекордные 65 раз.

Всего с начала этого года через городские аукционы были реализованы 39 земельных участков.