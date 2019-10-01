Москвичей попросили не прогонять редких ястребов

Москвичей попросили не прогонять полюбивших столицу редких ястребов

К жилым домам в Москве стали чаще прилетать редкие ястребы-тетеревятники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам специалистов Мосприроды, с начала осени этих птиц видели на юге, юго-востоке, северо-западе, востоке и западе города — в районах, расположенных поблизости от парка «Фили», Измайловского парка, Бирюлевского дендропарка, парка «Покровское-Стрешнево» и особо охраняемых природоохранных территорий. О птицах вблизи многоэтажек сообщают местные жители и орнитологи-любители.

Отмечается, что появление этого представителя ястребиных свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в округе. Жителей Москвы попросили бережно относиться к пернатым гостям, не пугать и не прогонять их, так как ястреб-тетеревятник играет большую роль в сохранении биологического равновесия.

Ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Москвы, это самый крупный вид из своего рода. Птица предпочитает вить гнезда в местах, где помимо богатой природной растительности имеется достаточная кормовая база.