Незаконную пристройку к автосервису снесли в столице

Незаконную пристройку к автосервису снесли на юго‑востоке Москвы

В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы освободили земельный участок, на котором была самовольно возведена пристройка к ангару, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

Незаконный объект располагался на производственной территории по адресу: Грайвороновская улица, владение 9.

«Пристройка к ангару, где функционировал автосервис, возведена несанкционированно. Земельный участок для целей строительства не предоставлялся. Разрешительные документы на строительство не выдавались», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Столичные власти отреагировали на факт незаконного использования земельного участка. Самострой был демонтирован силами префектуры ЮВАО и ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО». На освобожденном участке планируется провести благоустройство.

Ранее на рассматриваемой территории были снесены автомойка и шиномонтаж, которые также размещались на земельном участке незаконно.