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Незаконную пристройку к автосервису снесли на юго‑востоке Москвы 

РИАМО + ещё 2 3 часа назад
Незаконную пристройку к автосервису снесли в столице
Фото: ©Ирина Зубарева
В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы освободили земельный участок, на котором была самовольно возведена пристройка к ангару, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.
Незаконный объект располагался на производственной территории по адресу: Грайвороновская улица, владение 9.
«Пристройка к ангару, где функционировал автосервис, возведена несанкционированно. Земельный участок для целей строительства не предоставлялся. Разрешительные документы на строительство не выдавались», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
Столичные власти отреагировали на факт незаконного использования земельного участка. Самострой был демонтирован силами префектуры ЮВАО и ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО». На освобожденном участке планируется провести благоустройство.
Ранее на рассматриваемой территории были снесены автомойка и шиномонтаж, которые также размещались на земельном участке незаконно.
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Новости Москвы , Владислав Овчинский , Правительство Москвы
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