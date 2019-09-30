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Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 октября 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Московский зоопарк перейдет на осенний режим
Фото: ТАСС
Московский зоопарк с 1 октября в связи с сокращением светового дня перейдет на осенний режим работы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.
"С 1 октября зоопарк перейдет на осенний режим работы и будет открыт с 9:00 до 18:00. Билетные кассы будут работать с 9:00 до 17:00, в этот же временной промежуток посетители смогут попасть на территорию", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по прогнозам зоологов, первыми среди обитателей зоопарка в этом году в зимнюю спячку впадут сурки — уже сейчас из трех особей активен только четырехлетний самец Арчи, а самки Сара и Нагайна уже почти не выходят из своей теплой норы. Как ожидается, следующими в зоопарке заснут тушканчики, сейчас сотрудники дают им много жирных семян и контролируют динамику набора веса. Следующими будут сони и ежи. Через пару недель соням принесут верблюжью и волчью шерсть, из которой грызуны будут строить теплые гнезда, в которых проспят до наступления весны.
В пресс-службе отметили, что когда станет холоднее, заснут еноты-полоскуны, они соберутся в один домик, чтобы согревать друг друга. В отличие от тушканчиков и сурков, они могут просыпаться в течение зимы, чтобы проверить, не наступила ли весна, или чтобы подкрепиться. Схожим образом проходит спячка у енотовидных собак.
Также с приходом холодов в берлогах заснут бурая медведица Роза и пара гималайских медведей, которые уже стали менее активными за последний месяц, однако увидеть их гуляющими на свежем воздухе еще можно в утренние часы до 13:00. После этого времени они идут во внутреннюю часть своих вольеров, чтобы вздремнуть. При этом белые медведи и большие панды зимой не впадают в спячку, поэтому посетители всю зиму смогут навещать полярных медведей Мурму и Врангеля и панд Диндин и Жуи.
Многие обитатели зоопарка уже переехали в теплые вольеры, например равнинный тапир Сью, карликовый бегемот Ксюша, кошачьи лемуры, сурикаты, борнейские и суматранские орангутаны. А большие бакланы и кудрявые пеликаны переместятся на зимовку в павильон "Птицы и бабочки" только в конце октября. А переезд фламинго в теплое помещение намечен на середину ноября, пока что птицы остаются в открытом вольере на Большом пруду и остаются в зимнем вольере только на ночевку.
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