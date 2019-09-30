«Макет Москвы» закрыли на реконструкцию

Она продлится до начала ноября, проинформировали в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

— Работы по расширению макета продлятся до 1 ноября, после чего гости павильона смогут увидеть более 1 тысячи новых строений, — рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин

Среди новых объектов, которые можно будет увидеть в павильоне — Донской и Симонов монастыри, ДК «ЗИЛ», Андреевский мост и гостиница «Украина».

Работы по созданию новой экспозиции стартуют в павильоне с 1 октября. Площадь макета увеличится примерно на 60 квадратных метров и составит 429 квадратных метров, передает агентство «Интерфакс».

В текущем виде макет проработал два года. Его за это время посетили более 600 тысяч человек.