Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрылся на реконструкцию

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, работы продлятся до 1 ноября.

После расширения макета гости павильона смогут увидеть более тысячи новых строений. В их числе Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, Культурный центр ЗИЛ и Екатерининский дворец.

«Понедельник — традиционно выходной день в павильоне, а уже с 1 октября здесь начнутся работы по обновлению экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратного метра и составит 429 «квадратов»», — рассказал Сергей Левкин.

Он отметил, что павильон интересен не только самим макетом центральной части города, но и многочисленными выставками и лекциями. Например, в честь 80-летия ВДНХ здесь экспонировали открытки 1954 года, на которых запечатлен первозданный вид павильонов.

«В своем нынешнем виде макет просуществовал два года, и за это время его осмотрели 608 тысяч человек. Он стал не только новым центром притяжения на территории ВДНХ, но и яркой самостоятельной точкой на туристической карте столицы, признанной авторитетными экспертами. Свидетельство тому — присуждение макету звезды «Хорошее место» популярным электронным сервисом “Яндекс. Карты” по итогам 2018 года», — добавил глава Департамента.

О макете не раз рассказывали в телерепортажах. А в июне в павильоне проходили съемки комедии «Обычные парадоксы небытия». Ее режиссером выступил Гоша Куценко

Макет создается с 2012 года. Сейчас его площадь составляет 368 квадратных метров. Масштаб — 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площ