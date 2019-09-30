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В Москве появилась возможность сообщить о плохой работе светофора по QR-коду 

RT на русском + ещё 10 43 минуты назад
На светофор можно пожаловаться по QR-коду
Фото: РИА Новости
В Москве появилась возможность пожаловаться на плохую работу светофоров с помощью QR-кодов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
«Если житель заметил неработающий светофор или у него есть предложения по изменению режима работы, ему достаточно будет отсканировать QR-код с помощью своего смартфона», — рассказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.
При считывании кода откроется браузер, и пользователь сможет выбрать причину обращения. Информация будет отправляться с систему учёта заявок.
К концу года таблички с QR-кодами разместят на 14 тыс. светофоров.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют усовершенствовать светофоры.
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Новости Москвы , Дмитрий Горшков , газета "Известия"
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