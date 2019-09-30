Народная экспозиция появится в Музее ВДНХ

Музей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приглашает всех желающих принять участие в создании народной экспозиции, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Для этого необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на электронную почту museum@vdnh.ru. Экспонаты должны быть связаны с ВДНХ.

Оценит историческую ценность предмета или документа экспертный совет. В него войдут историки, музейные работники, специалисты в области архитектуры и сотрудники архивного фонда ВДНХ. Если им понравится экспонат, они свяжутся с автором письма.

Участники проекта получат благодарственные письма и смогут бесплатно посещать Музей ВДНХ. Рассказы о людях, которые пополнили коллекцию музея, опубликуют в социальных сетях и на официальных сайтах ВДНХ.

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ на выставке "Время и космос" с 28 сентября стартовали регулярные экскурсии. По выходным в 16:00 посетителям рассказывают об уникальных экспонатах, которые собрали из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций.

Все желающие смогут узнать о времени и разных механизмах, которые изобрели для его измерения. Всего в экспозиции представлены 120 уникальных экспонатов.

Выставочный зал, который находится в левой части подкупольного пространства павильона "Космос", оформлен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон.

Кроме того, с 3 по 5 октября на ВДНХ пройдет выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали". В ней примут участие дизайнеры, архитекторы и урбанисты из 11 стран. Выставка-презентация расположится в 75-м павильоне на площади более 15 тысяч квадратных метров. Посетителям представят более 250 дизайнерских решений.