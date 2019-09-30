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На главных торговых улицах Москвы увеличилась доля пустующих помещений 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Центр Москвы перестал интересовать торговцев
Фото: News.ru
По итогам третьего квартала 2019 года на территории главных торговых улиц Москвы значительно увеличилась доля пустующих помещений.
Данная информация стала известна по результатам обзора компании Colliers. Сведения обнародовал «Интерфакс-недвижимость».
Эксперты отметили рост количества пустующих помещений на следующих столичных улицах: Никольская, Петровка, Мясницкая, Рождественка, Арбат и Новый Арбат.
Так на улице Никольская показатель увеличился на 10 п.п., на Петровке — на 3, на Мясницкой и на Рождественке — на 4, На Новом Арбате и Арбате — на 6 и 1 соответственно.
По словам экспертов компании, указанная ситуация связана с тем, что многие арендаторы «выходят» из помещений. Кроме того, рост п.п. объясняется невозможностью ритейлеров платить высокую ежемесячную аренду.
Специалисты отмечают, что рост вакантности точек на всех торговых коридорах столицы наблюдается не только на указанных улицах, но и в целом на территории Москвы.
Как ранее писал News.ru, розничная продуктовая компания X5 Retail Group к 2022 году из-за возникающих сложностей закроет 20 гипермаркетов «Карусель» и трансформирует 34 таких магазина.
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Новости Москвы , X5 Retail Group
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