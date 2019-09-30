Центр Москвы перестал интересовать торговцев

На главных торговых улицах Москвы увеличилась доля пустующих помещений

По итогам третьего квартала 2019 года на территории главных торговых улиц Москвы значительно увеличилась доля пустующих помещений.

Данная информация стала известна по результатам обзора компании Colliers. Сведения обнародовал «Интерфакс-недвижимость».

Эксперты отметили рост количества пустующих помещений на следующих столичных улицах: Никольская, Петровка, Мясницкая, Рождественка, Арбат и Новый Арбат.

Так на улице Никольская показатель увеличился на 10 п.п., на Петровке — на 3, на Мясницкой и на Рождественке — на 4, На Новом Арбате и Арбате — на 6 и 1 соответственно.

По словам экспертов компании, указанная ситуация связана с тем, что многие арендаторы «выходят» из помещений. Кроме того, рост п.п. объясняется невозможностью ритейлеров платить высокую ежемесячную аренду.

Специалисты отмечают, что рост вакантности точек на всех торговых коридорах столицы наблюдается не только на указанных улицах, но и в целом на территории Москвы.