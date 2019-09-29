В Москве устроили полив газона в дождь

Москве запечатлели рабочего, поливающего газон во время дождя. Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

В публикации уточняется, что это произошло на проспекте Вернадского.

На кадрах видно, как рабочий, стоя возле поливомоечной машины, из шланга обильно поливает газон водой. В это время на улице, как можно заметить по лобовому стеклу автомобиля, из которого ведется съемка, идет дождь.

Как сообщали в центре погоды «Фобос», дожди в столице должны начаться во второй половине дня 29 сентября. До 2 октября в городе, по данным синоптиков, выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.