Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве устроили полив газона в дождь 

Мослента 1 час назад
В Москве запечатлели рабочего, поливающего газон во время дождя. Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
В публикации уточняется, что это произошло на проспекте Вернадского.
На кадрах видно, как рабочий, стоя возле поливомоечной машины, из шланга обильно поливает газон водой. В это время на улице, как можно заметить по лобовому стеклу автомобиля, из которого ведется съемка, идет дождь.
Как сообщали в центре погоды «Фобос», дожди в столице должны начаться во второй половине дня 29 сентября. До 2 октября в городе, по данным синоптиков, выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.
Мослента: последние новости
Москву начали отапливать Москву начали отапливать Москвичам дали тепло Москвичам дали тепло В Москве подсчитали долгожителей В Москве подсчитали долгожителей
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса31
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель14
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк15
В Воронеже вместо тепла по батареям пустили ток
В Воронеже вместо тепла по батареям пустили ток19
Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке
Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке79
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19