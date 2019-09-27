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Машинист на станции метро «Трубная» спас спрыгнувшего на пути котенка Снегурочку 

Агентство «Москва» + ещё 12 4 часа назад
Машинист спас котенка на станции метро «Трубная»
Фото: РИА Новости
Котенка по кличке Снегурочка, который сбежал от хозяйки и спрыгнул на пути на станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии метро, спас машинист. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«Вчера поздно вечером на станции «Трубная» спасли котенка Снегурочку. Хозяйка везла его в сумке, из которой он сумел выбраться, и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции», — сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках.
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