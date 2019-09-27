Машинист спас котенка на станции метро «Трубная»

Машинист на станции метро «Трубная» спас спрыгнувшего на пути котенка Снегурочку

Котенка по кличке Снегурочка, который сбежал от хозяйки и спрыгнул на пути на станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии метро, спас машинист. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Вчера поздно вечером на станции «Трубная» спасли котенка Снегурочку. Хозяйка везла его в сумке, из которой он сумел выбраться, и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции», — сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках.