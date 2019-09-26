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Пять новых ландшафтных композиций появятся на ВДНХ 

Москва24 1 час назад
Пять ландшафтных композиций появятся на ВДНХ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На ВДНХ появится пять новых ландшафтных композиций к цветочному сезону 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.
"Ближайшей весной посетители Выставки увидят новые зеленые композиции в Сибирском и Нальчикском скверах, у Музея кино и фонтана за павильоном № 64 "Оптика". Также на ВДНХ появится природный аттракцион "Лента Мебиуса" с Садом пяти чувств", — рассказали в пресс-службе.
Сад пяти чувств расположится в зоне "Природа культивируемая". Каждый из его участков аттракциона задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Например, в саду осязания высадят сосны. Посетители испытают приятные тактильные ощущения, прикасаясь к иголкам и коре деревьев.
Он будет представлять пешеходный маршрут в виде Ленты Мебиуса. Ранней весной в саду будут расцветать луковичные растения, а зимой можно будет насладиться видом злаковых.
Преобразится к этой весне и Нальчикский сквер. Его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Специалисты поделят его на девять участков, где высадят 60 разных сортов шалфея, эхинацеи, крокуса, хионодоксы, мускари и другие растения.
Благоустройство также ждет Сибирский сквер. Там сформируют цветники общей площадью около тысячи квадратных метров, высадят более 11 тысяч растений, два клена, яблоню, черемуху и боярышник.
Еще одна ландшафтная зона появится за павильоном № 64 "Оптика". Там посадят чебушник, стефанандру, мискантус, очиток, ирис и другие растения, образующие красочные узоры. Весной в обновленном виде представят и сад возле павильона № 36. Там специалисты преобразят склоны газонов, используя для этого можжевельник обыкновенный, стефанандру надрезолистную, молинию голубую и вейник остроцветковый.
Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Полностью восстановили павильоны № 13 "Здравоохранение", № 18 "Республика Беларусь", № 58 "Земледелие", № 62 "Охрана природы", № 84 "Дом культуры", № 71 "Атомная энергия", № 34 "Космос", систему цветочных партеров, памятник Владимиру Ленину, 14 фонтанов Центральной аллеи, центральную часть арки Главного входа и фонтаны "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок", арку Северного входа.
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