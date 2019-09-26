Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей призвали сообщать о холоде в квартирах 

News.ru 2 часа назад
Москвичей призвали сообщать о холоде в квартирах
Фото: pixabay.com
Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что тепло подано во все жилые дома столицы. Он подчеркнул, что отсутствие отопления является следствием невыполнения своей работы управляющей компанией, и призвал москвичей сообщать о таких случаях.
Чиновник уточнил, что коммунальщики пытаются экономить на расходах по оплате тепла. Этим вопросом занимается жилищная инспекция. Специалисты также проводят пусконаладку систем отопления.
Он подчеркнул, что в учреждения образования, здравоохранения и прочие социальные объекты тепло было подано ещё 20–21 сентября, передаёт АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что некоторые регионы России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону. Такое заявление глава государства сделал на встрече с правительством.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
News.ru: последние новости
Мэрия Москвы не одобрила проведение акции памяти жертв репрессии Мэрия Москвы не одобрила проведение акции памяти жертв репрессии Проект «Московское долголетие» довёл до ЗАГСа 15 пар пенсионеров Проект «Московское долголетие» довёл до ЗАГСа 15 пар пенсионеров В Москве реконструируют кинотеатр «Патриот» В Москве реконструируют кинотеатр «Патриот»
Новости Москвы , Петр Бирюков , Владимир Путин , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии557
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма938
Кадыров занемог
Кадыров занемог88
Названо наказание Аверина за дебош
Названо наказание Аверина за дебош7
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение