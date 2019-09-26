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Минстрой не будет переезжать в правительственный комплекс в Москва-Сити 

ТАСС 3 часа назад
Минстрой отказался переезжать в Москва-Сити
Фото: РИА Новости
Минстрой России останется в своем основном здании на Садово-Самотечной улице в Москве, переезд в правительственный комплекс в Москва-Сити не планируется. Об этом заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
"У нас работы, как шутит [вице-премьер РФ] Виталий Леонтьевич Мутко, "от забора и до обеда". Даже времени нет на эту тему подумать. Мы остаемся в этом здании, продолжаем работать. Пока другой информации у меня нет", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов после коллегии ведомства.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила о планах переезда еще 14 министерств в деловой квартал вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи. По данным издания, исключение составят Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Росархив. До этого правительство РФ согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального комплекса "IQ квартал" в центре Москва-Сити.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Якушев , Виталий Мутко , Министерство обороны , Минпромторг , МИД , Минкомсвязи РФ , МЧС , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минстрой , МВД , Газета "Коммерсантъ"
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