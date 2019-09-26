Синоптики предсказали возвращение «нормальной погоды»

Погода в Москве: синоптики предсказали возвращение в Москву «нормальной погоды»

В конце сентября и в первых числах октября в Москве потеплеет. Температура воздуха повысится до +15…+17 градусов по Цельсию, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«До конца сентября и в первых числах октября дневная температура в столичном регионе будет повышаться до +15…+17 градусов по Цельсию. Но говорить о том, что к нам вернулось какое-то лето, неправильно. Это просто возвращение нормальной погоды», — отметила метеоролог.

Позднякова пояснила, что в последнюю неделю температура воздуха в столице была ниже климатической нормы сразу на четыре градуса. Однако уже в выходные погода вернётся в норму.

При этом в первые дня октября начнут дожди, хотя тепло сохранится.