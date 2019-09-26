Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: синоптики предсказали возвращение в Москву «нормальной погоды» 

Парламентская газета 4 часа назад
Синоптики предсказали возвращение «нормальной погоды»
Фото: PIXABAY.COM
В конце сентября и в первых числах октября в Москве потеплеет. Температура воздуха повысится до +15…+17 градусов по Цельсию, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«До конца сентября и в первых числах октября дневная температура в столичном регионе будет повышаться до +15…+17 градусов по Цельсию. Но говорить о том, что к нам вернулось какое-то лето, неправильно. Это просто возвращение нормальной погоды», — отметила метеоролог.
Позднякова пояснила, что в последнюю неделю температура воздуха в столице была ниже климатической нормы сразу на четыре градуса. Однако уже в выходные погода вернётся в норму.
При этом в первые дня октября начнут дожди, хотя тепло сохранится.
«Более кардинальные изменения в погоде произойдут после третьего числа, когда увеличится количество осадков. Но всё начало октября будет довольно тёплым», — сказала синоптик.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Парламентская газета: последние новости
В жилые дома Москвы начали подавать тепло В жилые дома Москвы начали подавать тепло Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе США расширили санкции против России США расширили санкции против России
Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии557
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма932
Кадыров занемог
Кадыров занемог86
Названо наказание Аверина за дебош
Названо наказание Аверина за дебош6
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение