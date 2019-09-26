«Московское долголетие» проведет театральный фестиваль в ноябре 2019 г., который объявлен Годом театра. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель Культурного центра им. И. Астахова Дмитрий Бикбаев.
«В ноябре в честь Года театра мы планируем провести фестиваль театрального искусства «Серебряная астра». Там есть и образовательный блок, когда мастера будут подходить к нашим участникам и вместе они будут говорить на тему культуры, развивать актерское мастерство. Конечно, будет культурная программа — будут созданы культурные продукты, которые потом будут использоваться этими студиями, мы поможем сделать спектакли, которые потом они смогут показывать у себя в районах и радовать всех, абсолютно любого зрителя», — сказал Д. Бикбаев.
В свою очередь заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что во всех районах Москвы в рамках проекта «Московское долголетие» открыты и работают театральные студии и направления.