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В Год театра «Московское долголетие» проведет театральный фестиваль 

Агентство «Москва» 3 часа назад
«Московское долголетие» проведет театральный фестиваль
Фото: РИА Новости
«Московское долголетие» проведет театральный фестиваль в ноябре 2019 г., который объявлен Годом театра. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель Культурного центра им. И. Астахова Дмитрий Бикбаев.
«В ноябре в честь Года театра мы планируем провести фестиваль театрального искусства «Серебряная астра». Там есть и образовательный блок, когда мастера будут подходить к нашим участникам и вместе они будут говорить на тему культуры, развивать актерское мастерство. Конечно, будет культурная программа — будут созданы культурные продукты, которые потом будут использоваться этими студиями, мы поможем сделать спектакли, которые потом они смогут показывать у себя в районах и радовать всех, абсолютно любого зрителя», — сказал Д. Бикбаев.
В свою очередь заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил, что во всех районах Москвы в рамках проекта «Московское долголетие» открыты и работают театральные студии и направления.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Филиппов , Дмитрий Бикбаев
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