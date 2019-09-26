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Сергей Собянин рассказал о развитии территорий по программе реновации 

Вечерняя Москва + ещё 11 3 часа назад
В рамках реновации благоустроят районы
Фото: Вечерняя Москва
В рамках строительства новых столичных домов предусмотрено также благоустройство районов, это уже заложено в адресную инвестиционную программу города. Об этом в ходе осмотра новых домов, построенных по программе реновации жилищного фонда в районе Котловка, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По приглашению жильцов глава города посетил одну из квартир, куда переезжают новоселы.
— Мы, как и обещали, ведем не только одно жилищное строительство, но и там, где необходимо, построим детские сады, школы, спортивные объекты, и будет комплексное благоустройство района. Важно, чтобы и жители, которые не переселяются, в соседних домах живут, тоже почувствовали, что район улучшается, — отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что программу реновации было очень сложно начинать, так как были трудности с выбором стартовых площадок. Тем не менее, сейчас, когда их уже более 350, имеются гарантии реализации начатой инициативы, а также того, что она не остановится. На данный момент подобрано уже пять миллионов квадратных метров жилья для нового строительства, что является значительным объемом.
На сегодняшний день по программе реновации закончено переселение жителей 78 домов в 43 новостройки. Кроме того, ведется строительство 125 домов, в проектировании находятся 53 здания, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Комментарии2
Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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