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Почти 20 новых парков появилось в Подмосковье с 2017 года 

ТАСС 1 час назад
Почти 20 новых парков появилось в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Количество парков в Московской области с 2017 года выросло с 82 до 100, сообщил в четверг министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на заседании Московской областной думы.
"В 2019 году губернатором Московской области была поставлена задача по увеличению количества парков в Подмосковье и по улучшению уровня качества наших парков. По динамике с 2017 года к 2019 году по общей площади парков с 1,8 тыс. га мы приросли до 2 тыс. 262 га. С общего количества парков от 82 до 100. Посещаемость парков с 2017 года выросла с 7 млн до более 8,3 млн [человек] на сегодняшний день", — сказал Хайкин.
По его словам, в текущем году систему видеонаблюдения установили в 11 парков культуры и отдыха, дополнительные элементы в рамках развития доступной среды установили в 12 парках. Кроме того, в девяти парках организованы дополнительные автомобильные стоянки, в 17 парках установлены навигационные элементы.
"В рамках программы "Парки Подмосковья" работы ведутся в 20 парках. В 17 парках — комплексное благоустройство.
В восьми парках на сегодняшний день уже завершены работы, в 12 завершатся до конца октября", — добавил Хайкин.
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Новости Москвы , Михаил Хайкин , Московская область
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