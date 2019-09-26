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Супруги погибли, выпрыгнув из окна в Раменском 

Вести Подмосковья + ещё 1 15 минут назад
СК заинтересовался странной смертью пары в Раменском
Фото: РИА Новости
Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка по факту смерти супругов в результате выпадения из окна квартиры пятого этажа в селе Новое Раменского горокруга. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Днём 24 сентября жильцы многоквартирного дома вызвали пожарных из-за задымления в квартире на пятом этаже. Приехавшие на место сотрудники не смогли попасть в квартиру — изнутри дверь была подперта мебелью. В то же время мужчина, проживающий в квартире с женой и семилетним ребенком, обмотав сына верёвками, спустил его с балкона вниз, а затем вместе с супругой выпрыгнул из окна. От травм мужчина умер на месте, а женщина на следующий день в больнице.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины задымления, а также обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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Новости Москвы , Происшествия , СКР , Московская область , Раменское
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