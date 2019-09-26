СК заинтересовался странной смертью пары в Раменском

Супруги погибли, выпрыгнув из окна в Раменском

Днём 24 сентября жильцы многоквартирного дома вызвали пожарных из-за задымления в квартире на пятом этаже. Приехавшие на место сотрудники не смогли попасть в квартиру — изнутри дверь была подперта мебелью. В то же время мужчина, проживающий в квартире с женой и семилетним ребенком, обмотав сына верёвками, спустил его с балкона вниз, а затем вместе с супругой выпрыгнул из окна. От травм мужчина умер на месте, а женщина на следующий день в больнице.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины задымления, а также обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.