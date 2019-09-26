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В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных из приюта 

РИА Новости 1 час назад
Выставка животных из приюта пройдет в Москве
Фото: РИА Новости
На площадке перед Центром культуры и искусства "Меридиан" 5 октября пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которую проведет благотворительный проект "Надо брать!".
Посетителей выставки будут ждать более ста собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы и привиты. Животных можно будет забрать бесплатно, но с обязательным заключением договора ответственного содержания, поэтому при себе нужно иметь паспорт.
"Если у вас нет возможности взять питомца, есть другие способы помочь. Например, принести подарки для жителей приютов. Они будут рады сухому корму и консервам, крупам, поводкам и ошейникам, мискам, игрушкам, лекарствам", — говорится в пресс-релизе организации.
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