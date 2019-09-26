Выставка животных из приюта пройдет в Москве

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных из приюта

На площадке перед Центром культуры и искусства "Меридиан" 5 октября пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приютов, которую проведет благотворительный проект "Надо брать!".

Посетителей выставки будут ждать более ста собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы и привиты. Животных можно будет забрать бесплатно, но с обязательным заключением договора ответственного содержания, поэтому при себе нужно иметь паспорт.