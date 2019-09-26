Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие

По словам одного из активистов Андрея Нечаева, причиной отказа стало отсутствие в заявлении информации о формах и методах охраны общественного порядка организаторами мероприятия. Нечаев сообщил, что активисты обжалует решение мэрии в суде и подготовят ещё две публичные акции.
Среди организаторов мероприятия представители партий ПАРНАС, «Гражданская инициатива» и «Яблоко». По задумке участники должны были выйти «с портретами своих репрессированных родственников и других жертв коммунистического террора».
Среди требований активистов были «реабилитация жертв политических репрессий XX века, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России».