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Власти Москвы обеспечили отоплением все соцобъекты 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Все соцобъекты в Москве получили тепло
Фото: РИА Новости
Власти Москвы обеспечили отоплением все городские социальные объекты, подача тепла в жилые дома завершается, сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", — сказал он.
Заммэра уточнил, что пуск тепла — технологически сложный процесс и рассчитан регламентом на пять дней, однако в этом году, как и в предыдущем сезоне, городские службы справляются с этой задачей за три дня с опережением графика.
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Новости Москвы , Другое , Петр Бирюков , Правительство Москвы
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