Все соцобъекты в Москве получили тепло

Власти Москвы обеспечили отоплением все соцобъекты

"Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", — сказал он.

Заммэра уточнил, что пуск тепла — технологически сложный процесс и рассчитан регламентом на пять дней, однако в этом году, как и в предыдущем сезоне, городские службы справляются с этой задачей за три дня с опережением графика.