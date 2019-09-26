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Москвичи смогут расписаться в старинном ресторане 

News.ru 5 часов назад
Москвичи смогут расписаться в старинном ресторане
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Две новые площадки для регистрации брака появились в Москве. Молодожёны смогут зарегистрировать свои отношения в ресторане 1913 года и современном лофт-пространстве. Это можно будет сделать уже с октября.
Как сообщает «Москва 24», одна из площадок располагается на Рождественке. Она больше подойдёт для проведения классической свадьбы. Зарегистрировать брак москвичи смогут в роскошных залах с мраморным фонтаном. Пространство «Лофт-холл» на Ленинской Слободе больше подойдёт для любителей современности. Здесь можно будет сделать яркие фотографии у кирпичных стен на фоне панорамных окон. Подать заявление на заключение брака можно на портале госуслуг.
Ранее News.ru писал, что средний возраст невест в РФ составляет от 25 до 34 лет. Восемь лет назад будущие жёны были «моложе» — 18–24 года. При этом число женщин, вступающих в брак после 35, постоянно увеличивается.
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