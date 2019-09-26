Более 100 забегов проведут в московских парках

Более 100 забегов проведут в 12 московских парках до конца осени

«До конца осени в столичных парках проведут более 100 забегов. Большинство из них бесплатные. Некоторые соревнования будут благотворительными, сбор средств станет обязательным условием для участия. Все средства, вырученные от продажи слотов (билетов, гарантирующих участие в мероприятии), направят на помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями, социальным предпринимателям и ученым, которые ищут новые методы борьбы с онкологией. Забеги будут проходить в 12 парках департамента культуры города», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что четыре забега будут платными. В Измайловском парке состоятся два из них — 29 сентября в 9:00 и 5 октября в 11:00. Участникам предложат на выбор разные дистанции от 2,5 до 10 км.

«Тренировки на свежем воздухе эффективнее и приятнее занятий в помещении. А прохладная осенняя погода — не повод от них отказываться. Мы предлагаем всем любителям спорта поучаствовать в массовых забегах в парках Москвы на дистанции от 2,5 до 15 км. Рекомендуем выбрать непромокаемую теплую одежду и обувь, которая не скользит на листве», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Так, в 11 парках забеги будут проходить каждую субботу в 9:00. Участие в них бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 5 км.

В свою очередь, те, кто предпочитает бегу спортивную ходьбу, могут отправиться в парк «Кузьминки». 29 сентября в 9:00 здесь начнется тренировка по скандинавской ходьбе на дистанцию 5 км. Взносы за участие в этих спортивных мероприятиях будут перечислены в благотворительные организации. Ценителей необычных беговых маршрутов приглашают в ландшафтный парк «Митино». Участники полюбуются живописными видами и преодолеют несколько крутых спусков и подъемов. Забег состоится 20 октября в 9:00, участие в нем также платное.

Зарегистрироваться на участие во всех осенних забегах в московских парках можно на сайтах парков и на страницах Мосгорпарка в социальных сетях.