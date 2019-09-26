В московском метро испытали новый состав

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена испытали новый состав. В итоге у него выявили техническую неисправность, и метро не приняло поезд.

Когда неисправность была обнаружена, поезд убрали с линии. Однако интервалы движения составов по "зеленой" ветке были на время увеличены. Затем движение вошло в обычный график. Угрозы безопасности для пассажиров метро не было, передает ТАСС. Испытываемый состав следовал без пассажиров.

Состав отправлен в депо, где он будет исследован под контролем специалистов метрополитена.