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В московском метро испытали новый состав 

Вести.Ru 2 часа назад
В московском метро испытали новый состав
Фото: Global Look Press
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена испытали новый состав. В итоге у него выявили техническую неисправность, и метро не приняло поезд.
Когда неисправность была обнаружена, поезд убрали с линии. Однако интервалы движения составов по "зеленой" ветке были на время увеличены. Затем движение вошло в обычный график. Угрозы безопасности для пассажиров метро не было, передает ТАСС. Испытываемый состав следовал без пассажиров.
Состав отправлен в депо, где он будет исследован под контролем специалистов метрополитена.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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