Особняк Миндовского признали объектом культурного наследия

Особняк Миндовского в Москве признали объектом культурного наследия

Исследование архитектурной ценности особняка Миндовского в столице завершено. Объект признали культурным памятником, заявили в Департаменте культурного наследия Москвы

Уточняется, что фасады и интерьеры здания были проанализированы ведомством. Там подчеркнули их уникальность и отметили, что реконструкция должна проводиться с учетом этих сведений.

— Дом Миндовского на углу Пречистенского и Староконюшенного переулков представляет собой яркий образец московского особняка периода неоклассицизма. Его архитектурное решение обусловлено в том числе и местом расположения: этот район Москвы был одним из самых дворянских, — сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что предметами охраны стали: купольная ротонда здания, фасады, украшенные лепниной, сточные желоба, оформленные в виде львиных голов. Кроме того, интерес представляют интерьеры особняка, скульптуры, приборы освещения.