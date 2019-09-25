Особняк Миндовского признали объектом культурного наследия

Исследование архитектурной ценности особняка Миндовского в столице завершено. Объект признали культурным памятником, заявили в Департаменте культурного наследия Москвы.
Уточняется, что фасады и интерьеры здания были проанализированы ведомством. Там подчеркнули их уникальность и отметили, что реконструкция должна проводиться с учетом этих сведений.
— Дом Миндовского на углу Пречистенского и Староконюшенного переулков представляет собой яркий образец московского особняка периода неоклассицизма. Его архитектурное решение обусловлено в том числе и местом расположения: этот район Москвы был одним из самых дворянских, — сказал глава департамента Алексей Емельянов.
Он добавил, что предметами охраны стали: купольная ротонда здания, фасады, украшенные лепниной, сточные желоба, оформленные в виде львиных голов. Кроме того, интерес представляют интерьеры особняка, скульптуры, приборы освещения.
Особняк в стиле неоклассицизма был возведен в 1906 году для текстильного промышленника Николая Миндовского. Автором проекта стал архитектор Никита Лазарев. После 1917 года в здании находился отдел ЗАГС, там зарегистрировали свой брак Сергей Есенин и Айседора Дункан, Михаил Булгаков и Любовь Белозерская. Через 10 лет здание заняло австрийское посольство.