«Сад пяти чувств» построят на ВДНХ

На ВДНХ построят гигантскую ленту Мебиуса

На ВДНХ началось строительство "Сада пяти чувств" — пешеходного маршрута в виде Ленты Мебиуса. Работы завершатся в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства столицы

Лента Мебиуса — неориентируемая поверхность, которая относится к непрерывным объектам. Попасть из одной точки этой поверхности в любую другую можно, не пересекая края. Открыта независимо немецкими математиками Августом Фердинандом Мебиусом и Иоганном Бенедиктом Листингом в 1858 году.

На ВДНХ появится маршрут по несущей конструкции в виде знака бесконечности. Протяженность пути составит 300 метров, высота конструкции — около восьми метров.

Объект будет расположен в зоне ландшафтного парка "Природа культивируемая".

Фасады будут выполнены из металлических панелей. Каждый из его участков аттракциона задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Например, в саду осязания высадят сосны. Посетители испытают приятные тактильные ощущения, прикасаясь к иголкам и коре деревьев.

Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Полностью восстановили павильоны № 13 "Здравоохранение", № 18 "Республика Беларусь", № 58 "Земледелие", № 62 "Охрана природы", № 84 "Дом культуры", № 71 "Атомная энергия", № 34 "Космос", систему цветочных партеров, памятник Владимиру Ленину, 14 фонтанов Центральной аллеи, центральную часть арки Главного входа и фонтаны "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок", арку Северного входа.

С 2014-го по 2016-й число посетителей ВДНХ увеличилось с 15 до 25 миллионов человек в год — это сопоставимо с посещением всех остальных парков в целом.