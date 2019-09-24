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Московский велопрокат вышел за пределы МКАД 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Московский велопрокат вышел за пределы МКАД
Фото: РИА Новости
Сеть городского велопроката в Москве заработала за пределами МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы и начальника департамента транспорта Максима Ликсутова.
По его мнению, прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус или трамвай. Ликсутов отметил, что согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, велопрокат должен активно развиваться в отдаленных районах, «чтобы жители могли использовать велосипед как транспорт первой и последней мили».
Вице-мэр города сообщил, что сейчас запущено пять станций проката, находящихся за пределами МКАД: у станций метро «Косино», «Новокосино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Пользователям доступно около 40 велосипедов.
Ликсутов пояснил, что сейчас в районе этих станций метро живут больше 300 тысяч москвичей. Если велопрокат будет пользоваться популярностью, в дальнейшем число станций и велосипедов увеличат.
В конце июня сообщалось, что с начала сезона городского велопроката в Москве им воспользовались два миллиона раз, что стало новым рекордом.
Система велопроката начала работать в столице в 2013 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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