Московский велопрокат вышел за пределы МКАД

Сеть городского велопроката в Москве заработала за пределами МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы и начальника департамента транспорта Максима Ликсутова.

По его мнению, прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус или трамвай. Ликсутов отметил, что согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина , велопрокат должен активно развиваться в отдаленных районах, «чтобы жители могли использовать велосипед как транспорт первой и последней мили».

Вице-мэр города сообщил, что сейчас запущено пять станций проката, находящихся за пределами МКАД: у станций метро «Косино», «Новокосино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Пользователям доступно около 40 велосипедов.

Ликсутов пояснил, что сейчас в районе этих станций метро живут больше 300 тысяч москвичей. Если велопрокат будет пользоваться популярностью, в дальнейшем число станций и велосипедов увеличат.

В конце июня сообщалось, что с начала сезона городского велопроката в Москве им воспользовались два миллиона раз, что стало новым рекордом.

Система велопроката начала работать в столице в 2013 году.