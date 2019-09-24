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За первый год работы электробусы перевезли 11 млн москвичей 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Электробусы перевезли 11 млн москвичей
Фото: ТАСС
За год работы в Москве элекробусы перевезли 11 миллионов пассажиров, и до конца 2019 года планируется увеличить их число до 300. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в личном блоге на своем официальном сайте.
По данным мэра, первый электробус появился на улицах Москвы 1 сентября 2018 года.
«Через год 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек. За год с небольшим число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек», — отметил он.
Собянин также подчеркнул, что в электробусах есть минимум 30 мест для сидения, система климат-контроля, бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и дополнительное отопление.
По данным мэра, суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации — на 50% дольше, чем у автобуса.
«Сегодня Москва — лидер среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. С 2021 года столица планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов», — рассказал мэр Москвы.
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Новости Москвы , Статьи , Сергей Собянин
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