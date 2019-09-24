За первый год работы электробусы перевезли 11 млн москвичей

За год работы в Москве элекробусы перевезли 11 миллионов пассажиров, и до конца 2019 года планируется увеличить их число до 300. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в личном блоге на своем официальном сайте

По данным мэра, первый электробус появился на улицах Москвы 1 сентября 2018 года.

«Через год 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек. За год с небольшим число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек», — отметил он.

Собянин также подчеркнул, что в электробусах есть минимум 30 мест для сидения, система климат-контроля, бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и дополнительное отопление.

По данным мэра, суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации — на 50% дольше, чем у автобуса.