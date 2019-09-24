Современная голубятня появится в Москве 

В столице оборудуют современную голубятню, рассчитанную на пребывание около 50 птиц. Она появится на набережной Шитова в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда.
Как сообщает АГН «Москва», новая голубятня заменит старую, которой очень дорожат жители данного микрорайона. На сегодняшний день там обитают около 30 голубей.
«На втором этапе старую голубятню разберут, а на её месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц», — рассказали в пресс-службе московского мэра.
Собирать конструкцию начнут в ближайшее время. Площадь новой голубятни составит 22 квадратных метра, высота — около 6,5 метра.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.