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Современная голубятня появится в Москве 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Современная голубятня появится в Москве
Фото: depositphotos.com
В столице оборудуют современную голубятню, рассчитанную на пребывание около 50 птиц. Она появится на набережной Шитова в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда.
Как сообщает АГН «Москва», новая голубятня заменит старую, которой очень дорожат жители данного микрорайона. На сегодняшний день там обитают около 30 голубей.
​«На втором этапе старую голубятню разберут, а на её месте начнут возводить вторую часть нового птичьего дома. Это будет высокая клетка из сетки с открывающимися створками для выпускания птиц», — рассказали в пресс-службе московского мэра.
Собирать конструкцию начнут в ближайшее время. Площадь новой голубятни составит 22 квадратных метра, высота — около 6,5 метра.
Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют построить две новые игровые площадки в Детском Черкизовском парке. В нём уже проводятся работы по благоустройству и озеленению.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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