Число киосков в переходах Москвы увеличилось вдвое

Число киосков в подземных переходах Москвы с начала года увеличилось вдвое

Количество киосков и павильонов в подземных переходах Москвы с начала 2019 года увеличилось в два раза. «Количество киосков и павильонов в подземных переходах Москвы увеличилось в два раза по итогам городских аукционов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике. Почти 500 предпринимателей с начала года претендовали на возможность открыть свой бизнес в подземных переходах. «Количество киосков и павильонов, реализованных через городские аукционы, увеличилось в два раза: с 20 в прошлом году до 48 за аналогичный период этого года. С учетом представленных лотов принять участие в торгах было интересно как представителям малого бизнеса, претендующим на один объект, так и крупным компаниям, готовым приобрести сразу несколько киосков или павильонов», — добавили в ведомстве.

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