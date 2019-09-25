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Число киосков в подземных переходах Москвы с начала года увеличилось вдвое 

Обручевский меридиан + ещё 9 3 часа назад
Число киосков в переходах Москвы увеличилось вдвое
Фото: РИА Новости
Количество киосков и павильонов в подземных переходах Москвы с начала 2019 года увеличилось в два раза.
«Количество киосков и павильонов в подземных переходах Москвы увеличилось в два раза по итогам городских аукционов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.
Почти 500 предпринимателей с начала года претендовали на возможность открыть свой бизнес в подземных переходах.
«Количество киосков и павильонов, реализованных через городские аукционы, увеличилось в два раза: с 20 в прошлом году до 48 за аналогичный период этого года. С учетом представленных лотов принять участие в торгах было интересно как представителям малого бизнеса, претендующим на один объект, так и крупным компаниям, готовым приобрести сразу несколько киосков или павильонов», — добавили в ведомстве.
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