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В Москве завершили реставрацию здания посольства Чили 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Завершена реставрация здания посольства Чили
Фото: mos.ru
В столице завершили реставрацию двухэтажного здания посольства Чили, сообщает сайт «Москва 24».
Особняку вернули облик начала ХХ века. В частности, воссоздан лепной декор на фасадах, приведены в порядок кровля и ограда.
Здание расположено в Денежном переулке. Оно построено в 1910 — 1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелигсона. Дом считается одним из ярких образцов стиля модерн.
«До реставрации здание имело серо-голубой оттенок. Сейчас особняку вернули его исторический цвет — жёлтый. Теперь здание выглядит таким, каким его и задумал архитектор Адольф Зелигсон», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.
Посольство Чили находится в этом особняке с 1960-х годов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали более 1,3 тыс. памятников архитектуры за последние восемь лет.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Чили
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