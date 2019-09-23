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На московской станции БКЛ «Лефортово» начались отделочные работы 

Российская Газета 1 час назад
На станции БКЛ «Лефортово» началась отделка
Фото: rg.ru
Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро вышло на завершающую стадию. Тоннели, рельсы и бетонное основание платформы давно готовы. Теперь дело осталось за малым — сделать внутреннюю отделку и закончить монтаж всех инженерных систем. Проверить, как идут работы, на станцию приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Станция "Лефортово" полным ходом строится, уже ведутся отделочные работы. Станция сама по себе не является пересадочной, загруженной. Тем не менее она находится на стыке двух крупнейших проектов города Москвы в области метростроения", — сказал Собянин, осмотрев остановочный пункт. Он отметил, что первый мегапроект — это Большая кольцевая линия метро, а второй — Некрасовская ветка, часть которой уже запущена и эксплуатируется.
Полностью завершить строительство на двух участках и приступить к пусконаладочным работам планируется уже декабре 2019 года. Речь идет о путях от "Лефортово", где будет оборотный тупик, до "Авиамоторной" в составе БКЛ и от "Авиамоторной до "Косино" по Некрасовской линии. После запуска поезда "розовой" ветки будут заходить на большое кольцо, проходить 2,7-километровый участок от "Авиамоторной" до "Лефортово", разворачиваться и двигаться обратно в сторону Некрасовки.
"Заканчиваем работы по монолитным конструкциям. Приступили параллельно и активно ведем монтаж инженерного оборудования и коммуникаций. Параллельно ведутся отделочные работы", — сообщил мэру генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.
Что касается внутренней отделки станции "Лефортово", то в ней дизайнеры постараются максимально передать историю одноименного района. Интерьеры стилизуют под старинные гравюры XVII-XVIII веков. На 40-метровом декоративном панно изобразят Лефортовский дворец, построенный на правом берегу Яузы для адмирала Франца Лефорта по указу Петра I. Первоначальная постройка до наших дней не сохранилась, но облик здания восстановили по историческим документам. При отделке будут использовать фибробетон, белый мрамор, светло-серый гранит и алюминиевые панели. Станцией смогут пользоваться и маломобильные граждане — для них установят три лифта. Что касается эскалаторов (их всего будет восемь), то они уже смонтированы и ждут запуска.

Кстати

"Лефортово" возводится в составе северо-восточного участка БКЛ — от "Авиамоторной" до "Савеловской". Его открытие улучшит транспортное обслуживание почти полумиллиона жителей шести районов. Проще добираться до дома и работы станет в Марьиной Роще, Сокольниках, Соколиной Горе, Лефортово, Мещанском и Басманном районах. Свободнее станет и на радиальных линиях метро — Люблинско-Дмитровской, Калининской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Сокольнической.
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Новости Москвы , Франц Лефорт , Сергей Собянин
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