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Wi‑Fi запустили на участке «Петровский парк» — «Савеловская» Большого кольца метро 

РИАМО 2 часа назад
Wi‑Fi запустили на участке БКЛ
Фото: РИАМО
В Москве запустили бесплатный Wi-Fi на участке «Петровский парк» — «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в Telegram-канале компании «МаксимаТелеком».
«Инженеры «МаксимаТелеком» проложили более 4 километров кабеля (что сравнимо с длиной 35 футбольных полей) — а для этого нужна бригада из 10 человек и катушки массой больше трех тонн. Впрочем, это самое легкое: еще нужно смонтировать и подключить базовые станции», — говорится в сообщении.
Теперь бесплатный Wi-Fi доступен на всех действующих станциях Большого кольца метро.
В настоящее время в тоннелях Московского метрополитена размещено более 1050 базовых станций Wi-Fi. Средняя скорость подключения поезда к сети составляет 90 Мбит/с.
Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).
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