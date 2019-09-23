Wi‑Fi запустили на участке БКЛ

Wi‑Fi запустили на участке «Петровский парк» — «Савеловская» Большого кольца метро

Москве запустили бесплатный Wi-Fi на участке «Петровский парк» — «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в Telegram-канале компании «МаксимаТелеком».

«Инженеры «МаксимаТелеком» проложили более 4 километров кабеля (что сравнимо с длиной 35 футбольных полей) — а для этого нужна бригада из 10 человек и катушки массой больше трех тонн. Впрочем, это самое легкое: еще нужно смонтировать и подключить базовые станции», — говорится в сообщении.

Теперь бесплатный Wi-Fi доступен на всех действующих станциях Большого кольца метро.

В настоящее время в тоннелях Московского метрополитена размещено более 1050 базовых станций Wi-Fi. Средняя скорость подключения поезда к сети составляет 90 Мбит/с.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).