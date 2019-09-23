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В столичных отделениях Почты России перед покупкой можно померить товар из интернет-магазина. 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
На Почте России теперь можно померить товары
Фото: РИА Новости
Примерочные кабины появились в почтовых отделениях нового формата в Москве. Теперь клиент сразу в почтовом отделении может проверить, подходит ли товар и в случае необходимости сразу отправить покупку обратно за счёт магазина.
Почта России продолжает запускать новые сервисы, ориентированные под запросы клиентов. Один из самых популярных видов почтовых отправлений — это заказы из онлайн-магазинов. Для удобства клиентов отделения связи нового формата будут оснащаться примерочными кабинами.
На данный момент при необходимости клиенты уже могут воспользоваться примерочными в 12-ти почтовых отделениях Московского региона. В Москве почтовые отделения нового формата, где сразу после получения заказа одежды можно её померить, расположены в Восточном, Южном, Центральном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Северо-Западном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Ещё одно отделение располагается в городском округе Одинцово в Подмосковье.
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Новости Москвы , Почта России
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