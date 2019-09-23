На Почте России теперь можно померить товары

В столичных отделениях Почты России перед покупкой можно померить товар из интернет-магазина.

Примерочные кабины появились в почтовых отделениях нового формата в Москве . Теперь клиент сразу в почтовом отделении может проверить, подходит ли товар и в случае необходимости сразу отправить покупку обратно за счёт магазина.

Почта России продолжает запускать новые сервисы, ориентированные под запросы клиентов. Один из самых популярных видов почтовых отправлений — это заказы из онлайн-магазинов. Для удобства клиентов отделения связи нового формата будут оснащаться примерочными кабинами.

На данный момент при необходимости клиенты уже могут воспользоваться примерочными в 12-ти почтовых отделениях Московского региона. В Москве почтовые отделения нового формата, где сразу после получения заказа одежды можно её померить, расположены в Восточном, Южном, Центральном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Северо-Западном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Ещё одно отделение располагается в городском округе Одинцово в Подмосковье.