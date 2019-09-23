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Почти 60 тыс. человек посетили фестиваль московской скорой помощи 

Наш Теплый стан + ещё 2 1 час назад
Почти 60 тыс. человек посетили фестиваль скорой помощи
Фото: РИА Новости
На фестивале врачи московской скорой помощи познакомили горожан со своей работой. В мастер-классах поучаствовали более 4,5 тысячи человек. Также в рамках фестиваля можно было посетить выставку современных— и ретро автомобилей скорой помощи, а также испытать себя в роли диспетчера.
«В минувшую субботу, 21 сентября, в парке «Сокольники» состоялся масштабный фестиваль «100 лет спасаем жизни», посвященный юбилею станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы. Уникальное по масштабам мероприятие посетили почти 60 тысяч человек. В насыщенной программе фестиваля приняли участие москвичи всех возрастов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
По словам главврача станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Николая Плавунова, в этом году станции исполняется 100 лет. Сегодня станция является крупнейшей в Европе медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь.
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