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На Юго-Западе Москвы обучат основам гармоничного дизайна интерьера 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Москвичей научат основам дизайна интерьера
Фото: РИА Новости
Лекция «Интерьер в нашей жизни», участников которой познакомят с секретами комфортного планирования, пройдет 25 сентября в центре культуры и искусства «Меридиан» на Юго-Западе Москвы.
Начало в 19.00 в конференц-зале. Встречу проведет дизайнер интерьера Наталия Шевлягина. На лекции специалиста слушатели получат полезные рекомендации по планированию пространства и узнают секреты гармоничной композиции интерьера. Также дизайнер поделится маленькими хитростями, которые помогут изменить его зрительное восприятие.
Поучаствовать в мероприятии можно будет бесплатно по предварительной регистрации на сайте культурного центра.
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