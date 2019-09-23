Москвичей научат основам дизайна интерьера

На Юго-Западе Москвы обучат основам гармоничного дизайна интерьера

Лекция «Интерьер в нашей жизни», участников которой познакомят с секретами комфортного планирования, пройдет 25 сентября в центре культуры и искусства «Меридиан» на Юго-Западе Москвы.

Начало в 19.00 в конференц-зале. Встречу проведет дизайнер интерьера Наталия Шевлягина. На лекции специалиста слушатели получат полезные рекомендации по планированию пространства и узнают секреты гармоничной композиции интерьера. Также дизайнер поделится маленькими хитростями, которые помогут изменить его зрительное восприятие.

Поучаствовать в мероприятии можно будет бесплатно по предварительной регистрации на сайте культурного центра.