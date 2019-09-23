В Москве обеспечили видеонаблюдение всех домов

Камеры программы «Безопасный город» охватили 100 процентов домов Москвы

Система видеонаблюдения, установленная в рамках реализации программы «Безопасный город», охватила 100 процентов столичных домов. Соответствующую информацию предоставили в правительстве Москвы

«В Москве к государственной информационной системе «Единый центр обработки и хранения данных» (ЕЦХД) подключены более 170 тыс. камер, в том числе с охватом 100 процентов жилых домов» — указано в сообщении.

Подчеркивается, что в текущем году использование системы видеонаблюдения позволило на 3,6 процента сократить количество преступлений.