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Камеры программы «Безопасный город» охватили 100 процентов домов Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 46 минут назад
В Москве обеспечили видеонаблюдение всех домов
Фото: РИА Новости
Система видеонаблюдения, установленная в рамках реализации программы «Безопасный город», охватила 100 процентов столичных домов. Соответствующую информацию предоставили в правительстве Москвы.
«В Москве к государственной информационной системе «Единый центр обработки и хранения данных» (ЕЦХД) подключены более 170 тыс. камер, в том числе с охватом 100 процентов жилых домов» — указано в сообщении.
Подчеркивается, что в текущем году использование системы видеонаблюдения позволило на 3,6 процента сократить количество преступлений.
С помощью системы «Безопасный город» сотрудники правоохранительных органов имеют возможность контролировать ситуацию во дворах многоквартирных домов, на чердаках и в подъездах. В период с января по июнь это позволило выявить 53 тысячи нарушений миграционного законодательства. Кроме того, на 20 процентов сократилось количество разбоев, на 3,5 процента — грабежей, стало на 18 процентов меньше краж из квартир. В целом за время действия программы удалось на четверть снизить уровень преступности в городе, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Правительство Москвы , МВД , АГН "Москва"
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