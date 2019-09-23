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У метро «Лефортово» высадят почти 1800 деревьев и кустарников 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
У метро «Лефортово» появятся зеленые насаждения
Фото: РИА Новости
На территории, прилегающей к станции метро "Лефортово" Большой кольцевой линии, планируется обустроить зеленую зону на площади более 2,5 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Проект благоустройства развития территории около строящейся станции метро «Лефортово» предполагает благоустройство земельного участка площадью более 2,5 гектара. Здесь планируется уложить более 15,2 тысячи квадратных метров газонов, создать 1,4 тысячи квадратных метров цветников, а также высадить 240 деревьев и более 1500 кустарников", — сказал Хуснуллин.
Площади и аллеи замостят гранитом. Для пешеходов будут обустроены дорожки, установлены более 250 лавочек и небольшие художественно-декоративные сооружения. Для велосипедов проложат специальные дорожки.
Сейчас при проведении строительных работ на крупных объектах или возле метро прорабатывается возможность благоустройства и развития сопредельных территорий и участков.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лефортово". Сейчас уже ведутся отделочные работы.
Станция находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения: БКЛ и Некрасовской линии.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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