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Проект «Мои соседи» стартовал в округе к 75-летию Победы 

Управа района Бибирево 1 час назад
Проект «Мои соседи» стартовал в СВАО к 75-летию Победы
Фото: РИА Новости
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в СВАО стартовал проект «Мои соседи». Его волонтёры расскажут о свидетелях событий военных лет и об интересных людях, живущих с нами в одном подъезде.
Один из первых информационных стендов появился в 1-м подъезде дома 7а на Сухонской улице. Его автор — горный инженер-геофизик, сейчас на пенсии, Александра Владимировна Власова.
«Пока мы сделали стенд, посвящённый истории названий улиц района, — рассказывает она. — Но в нашем подъезде жили люди, заставшие войну. На 8-м этаже — армейский снайпер Надежда Андреевна Ховрачева, а на 13-м — Иван Григорьевич Дудукин, в то время подросток, ученик школы боцманов и юнг в Кронштадте. Они уже ушли из жизни. Я считаю, что память о них важно сохранить, поэтому следующий стенд будет посвящён им».
По словам Александры Владимировны, оба эти человека были очень скромными. Подробности их жизни теперь можно узнать у их детей. Снайпер Ховрачева — коренная москвичка, на войне она познакомилась со своим будущим мужем, в составе освободительных войск дошла до Польши. В мирное время стала работать в сфере быта.
«А Иван Григорьевич, когда его спрашивали о войне, всегда отвечал: «Я же не воевал», — продолжает Власова. — Но он говорил, что тогда они, мальчишки, мечтали быть на передовой».
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