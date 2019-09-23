Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школу на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе построят в авангардном стиле и украсят архитектурным стеклом 

Агентство «Москва» + ещё 3 54 минуты назад
На севере Москвы появится школа в авангардном стиле
Фото: РИА Новости
Школу на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе столицы выполнят в авангардном стиле, здание будет украшено витражами с архитектурным стеклом. Соответствующий проект согласовал комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), сообщили в пресс-службе ведомства.
«Москомархитектура согласовала проект школы на 1 тыс. 900 мест в районе Левобережный. Она будет выполнена в авангардном стиле и украшена витражами с архитектурным стеклом. Здание оформят в контрастных тонах, присущих авангарду. Стиль школы архитекторы решили подчеркнуть даже при выборе отделочных материалов: фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом «Малевич» и темно-серым клинкерным кирпичом «Модельяни». А центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом. По словам руководителя ООО ППФ «Проект-Реализация» Ольги Бумагиной, это будет «настоящая школа снежной космической королевы», — приводят в пресс-службе слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
Уточняется, что пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников: начальную, основную и старшую школы. Каждый из них будет иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы. На первом этаже будут находиться классы, комната охраны, вестибюль с лавочками, гардероб, шесть трансформируемых игровых комнат для групп продленного дня, кабинет иностранного языка, спортзал с раздевалками и душевыми. Также внизу разместится столовая с раздельными залами для старших и младших классов, и медицинский блок. Все помещения будут полностью доступны для маломобильных граждан.
«Помимо универсальных классов, предусмотрено несколько спортивных залов, конференц-зал и два актовых зала. Кроме того, ученики смогут посещать научный театр, студию изобразительного искусства, естественно-научные лаборатории, информационный центр с медиазоной, а на перемене отдохнуть в уютных рекреационных зонах. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, спрос на качественную массовую школу сегодня в Москве — просто огромный, и новые объекты строятся с понимаем того, школа — это не просто набор классов, а место, где дети творчески развиваться, активно занимаются спортом, постигают основы будущих профессий», — добавил С. Кузнецов.
В пресс-службе пояснили, что возле школы будет большая физкультурно-спортивная зона с футбольным полем и трибунами, с баскетбольной площадкой и тренажерами, беговыми дорожками. Остальная территория будет озеленена, также для каждого школьного блока сделают зоны отдыха с беседками и даже небольшой амфитеатр. Беседки также выполнят в авангардном стиле, используя бетон и дерево в качестве основных материалов. Их украсят сложные геометрические узоры.
«Школу планируют построить по адресу: район Левобережный, микрорайон 1Б, корп. 24», — добавили в пресс-службе комитета.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Агентство «Москва»: последние новости
Свыше 17 млн руб. похитили из квартиры предпринимателя на юге Москвы Свыше 17 млн руб. похитили из квартиры предпринимателя на юге Москвы Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы МОЭК: К отоплению подключили более 80% объектов социальной сферы в Москве МОЭК: К отоплению подключили более 80% объектов социальной сферы в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Образование , Сергей Кузнецов , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»231
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию453
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве622
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга48
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ37
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение