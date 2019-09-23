На севере Москвы появится школа в авангардном стиле

Школу на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе построят в авангардном стиле и украсят архитектурным стеклом

Школу на 1,9 тыс. мест в Левобережном районе столицы выполнят в авангардном стиле, здание будет украшено витражами с архитектурным стеклом. Соответствующий проект согласовал комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Москомархитектура согласовала проект школы на 1 тыс. 900 мест в районе Левобережный. Она будет выполнена в авангардном стиле и украшена витражами с архитектурным стеклом. Здание оформят в контрастных тонах, присущих авангарду. Стиль школы архитекторы решили подчеркнуть даже при выборе отделочных материалов: фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом «Малевич» и темно-серым клинкерным кирпичом «Модельяни». А центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом. По словам руководителя ООО ППФ «Проект-Реализация» Ольги Бумагиной, это будет «настоящая школа снежной космической королевы», — приводят в пресс-службе слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что пятиэтажное здание будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учеников: начальную, основную и старшую школы. Каждый из них будет иметь схожую планировочную структуру и отдельные входы. На первом этаже будут находиться классы, комната охраны, вестибюль с лавочками, гардероб, шесть трансформируемых игровых комнат для групп продленного дня, кабинет иностранного языка, спортзал с раздевалками и душевыми. Также внизу разместится столовая с раздельными залами для старших и младших классов, и медицинский блок. Все помещения будут полностью доступны для маломобильных граждан.

«Помимо универсальных классов, предусмотрено несколько спортивных залов, конференц-зал и два актовых зала. Кроме того, ученики смогут посещать научный театр, студию изобразительного искусства, естественно-научные лаборатории, информационный центр с медиазоной, а на перемене отдохнуть в уютных рекреационных зонах. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, спрос на качественную массовую школу сегодня в Москве — просто огромный, и новые объекты строятся с понимаем того, школа — это не просто набор классов, а место, где дети творчески развиваться, активно занимаются спортом, постигают основы будущих профессий», — добавил С. Кузнецов.

В пресс-службе пояснили, что возле школы будет большая физкультурно-спортивная зона с футбольным полем и трибунами, с баскетбольной площадкой и тренажерами, беговыми дорожками. Остальная территория будет озеленена, также для каждого школьного блока сделают зоны отдыха с беседками и даже небольшой амфитеатр. Беседки также выполнят в авангардном стиле, используя бетон и дерево в качестве основных материалов. Их украсят сложные геометрические узоры.