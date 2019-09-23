На макете столицы появятся новые здания

На официальном сайте Мэра Москвы сообщается, во время реконструкции макета столицы, который расположен в одноименном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ, Опытные мастера-макетчики актуализируют внешний облик 305 зданий и сооружений.

На реконструкцию макет будет закрыт с 1 октября по 1 ноября. Полностью его создание планируется завершить в 2020 году. Где-то поменяется цвет кровли, где-то повернут здание на несколько градусов относительно улицы, чтобы добиться большей точности.

Исчезнут несколько снесенных строений. Кроме того, на макете появятся памятники, которые были установлены в недавнее время, например памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади.