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Мэри Поппинс поселилась в районе Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 36 минут назад
Фонтан с Мэри Поппинс появился на востоке Москвы
Фото: РИА Новости
Зона отдыха с фонтаном в виде Мэри Поппинс официально открылась рядом с библиотекой № 121 в районе Южнопортовый.
— Здесь мы сможем отдохнуть в красиво обустроенном уголке. И пока тепло, почитать книгу под приятное журчание фонтана, — рассказали в администрации библиотеки № 121. — Всем известная няня из книги — это символ полета, стремления и, конечно же, детства. Ее фамилия связана с внезапностью ее появления и исчезновения (что по-английски звучит — «pop in» и «pop out»).
Отдохнуть у фонтана с Мэри Поппинс можно по адресу: улица Петра Романова, дом 6.
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