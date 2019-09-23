Фонтан с Мэри Поппинс появился на востоке Москвы

Мэри Поппинс поселилась в районе Южнопортовый

Зона отдыха с фонтаном в виде Мэри Поппинс официально открылась рядом с библиотекой № 121 в районе Южнопортовый.

— Здесь мы сможем отдохнуть в красиво обустроенном уголке. И пока тепло, почитать книгу под приятное журчание фонтана, — рассказали в администрации библиотеки № 121. — Всем известная няня из книги — это символ полета, стремления и, конечно же, детства. Ее фамилия связана с внезапностью ее появления и исчезновения (что по-английски звучит — «pop in» и «pop out»).

Отдохнуть у фонтана с Мэри Поппинс можно по адресу: улица Петра Романова, дом 6.