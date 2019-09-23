День бега прошел в Северном Бутово

В Северном Бутове прошел день бега

В субботу, 21 сентября, состоялся всероссийский день бега «Кросс нации». Бегуны состязались с 11.00 до 18.00 на территории спортивной базы отделения «Битца» ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта по адресу: улица Поляны, владение 4/6.

В 11.00 стартовали — девочки и мальчики (6-8 лет) на дистанцию 1 километр, в 11.15 — девочки (9-10 лет), мальчики (9-10 лет) и женщины (40-70 лет) на дистанцию 2 километра.

В12.00 стартовали — юноши и девушки (11-12 лет), в 12.20 — юноши и девушки (13-15 лет), в 12.40 — девушки (16-17 лет), женщины (18-39 лет) и мужчины (40 лет и старше) на дистанцию 3 километра.

В 13.45 стартовали — юноши (16-17 лет) и мужчины (18-39 лет) на дистанцию 5 километров.