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Отоплением обеспечили 80 процентов объектов социальной сферы в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
К 80% объектам Москвы подключили отопление
Фото: РИА Новости
80 процентов столичных объектов социальной сферы обеспечили теплом. Об этом заявили в пресс-службе ПАО «МОЭК».
— ПАО «МОЭК» по заявкам организаций социальной сферы по состоянию на 9:00 23 сентября 2019 года подключило к теплу 6352 социальных объекта. В частности, тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 детских садов, 1113 больниц и 542 поликлиник, — уточнили в компании.
Там добавили, что подключение отопления в объектах продолжается. В некоторых случаях при этом тепло одновременно подается в жилые дома, которые находятся на одном тепловом пункте с социальными объектами. Таких домов оказалось порядка 2,4 тысячи.
Напомним, что начало отопительного сезона в 2019 году пришлось на 20 сентября. В МОЭК напомнили, что подключение к теплу осуществляется, если среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов 5 дней подряд.
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Новости Москвы , МОЭК
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