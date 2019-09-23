К 80% объектам Москвы подключили отопление

Отоплением обеспечили 80 процентов объектов социальной сферы в Москве

80 процентов столичных объектов социальной сферы обеспечили теплом. Об этом заявили в пресс-службе ПАО «МОЭК»

— ПАО «МОЭК» по заявкам организаций социальной сферы по состоянию на 9:00 23 сентября 2019 года подключило к теплу 6352 социальных объекта. В частности, тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 детских садов, 1113 больниц и 542 поликлиник, — уточнили в компании.

Там добавили, что подключение отопления в объектах продолжается. В некоторых случаях при этом тепло одновременно подается в жилые дома, которые находятся на одном тепловом пункте с социальными объектами. Таких домов оказалось порядка 2,4 тысячи.

Напомним, что начало отопительного сезона в 2019 году пришлось на 20 сентября. В МОЭК напомнили, что подключение к теплу осуществляется, если среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов 5 дней подряд.