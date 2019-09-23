В Северном Бутово избавляются от незаконных объектов

В Северном Бутове продолжается демонтаж незаконных объектов

24 сентября в 10.00 демонтировали металлическое ограждение и будку охраны по адресу: ул. Знаменские Садки, вл. 1, к. 1. Об этом сообщает управа района Северное Бутово.

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов», демонтировано -металлическое ограждение ~ 122 п.м и металлическая будка охраны S~2 м2.

Демонтаж будет проводиться силами ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».