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В Северном Бутове продолжается демонтаж незаконных объектов 

Вестник Бутова 1 час назад
В Северном Бутово избавляются от незаконных объектов
Фото: РИА Новости
24 сентября в 10.00 демонтировали металлическое ограждение и будку охраны по адресу: ул. Знаменские Садки, вл. 1, к. 1. Об этом сообщает управа района Северное Бутово.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов», демонтировано -металлическое ограждение ~ 122 п.м и металлическая будка охраны S~2 м2.
Демонтаж будет проводиться силами ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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