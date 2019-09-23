Более 17 млн рублей украли из квартиры в Москве

Более 17 миллионов рублей украли из столичной квартиры

22 сентября в полицию района Чертаново Южное обратился мужчина. Он сообщил, что из квартиры на Варшавском шоссе, где он проживает, украли более 17 миллионов рублей. Деньги принадлежат индивидуальному предпринимателю — водителю, который проживает там же.

Полиция установила, что 21 сентября в квартиру методом подбора ключей проник неизвестный, забрал деньги и скрылся.

Следствие проводит проверку.