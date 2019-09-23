Более 17 млн рублей украли из квартиры в Москве

В субботу, 21 сентября, у 27-летнего жителя Москвы из квартиры украли 17 миллионов 456 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
22 сентября в полицию района Чертаново Южное обратился мужчина. Он сообщил, что из квартиры на Варшавском шоссе, где он проживает, украли более 17 миллионов рублей. Деньги принадлежат индивидуальному предпринимателю — водителю, который проживает там же.
Полиция установила, что 21 сентября в квартиру методом подбора ключей проник неизвестный, забрал деньги и скрылся.
Следствие проводит проверку.