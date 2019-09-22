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Москва признана лучшим городом России для пешеходов 

News.ru 1 час назад
Москва признана лучшим городом России для пешеходов
Фото: News.ru
Москва возглавила рейтинг городов России, наиболее удобных для передвижения без автомобиля.
Об этом говорят результаты исследования, проведённого путём интернет-голосования аналитическим агентством «ТурСтат». По его данным, 27% респондентов проголосовали за столицу. На втором месте — Санкт-Петербург (21%), на третьем — Екатеринбург (9%), передаёт АГН «Москва».
В шестёрку лидеров также вошли Калининград, Казань и Нижний Новгород. За них проголосовали по 6% опрошенных.
Ранее News.ru писал о том, что передвижение на личном автомобиле в Москве становится выгодным, если водитель проезжает на нём больше 20 тыс. км в год. В других случаях оправданнее использование такси и каршеринга, считают транспортные аналитики.
Арбат районного значения
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Новости Москвы , Социология , АГН "Москва"
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